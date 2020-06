Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului Prahova, in data de 07 mai 2020, sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) 72 de persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare si, implicit, evidenta DSP-ului, au iesit patru persoane si au intrat alte patru.…

- Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, acuza Direcția de Sanatate Publica de faptul ca a aprobat prea tarziu testarea angajaților de la Centrul De Recuperare Și Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanești iar acum 20 de salariați și 41 de beneficiari sunt bolnavi de COVID-19! Conform…

- La Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost pus in funcțiune primul aparat de testare in masa pentru Covid-19. Aparatul Real Time RT-PCR a fost achiziționat din donațiile unui numar mare de oneșteni, dar și cu sprijinul primariei, și a primit avizul de principiu de la Direcția de Sanatate…

- Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani, aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul Buzau. Cei doi…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a demarat o ancheta epidemiologica la un centru de dializa privat, dupa ce, miercuri dupa-amiaza, noua persoane au fost confirmate pozitiv la COVID-19 la unul dintre punctele de lucru.

- In Spania, peste 33.000 de cazuri de COVID-19 si mai mult de 2.000 de persoane au decedat – sunt datele publicate astazi de Ministerul Sanatatii de la Madrid. Militarii au finalizat amenajarea spitalului de campanie, inceput in urma cu doua zile la centrul de targuri si expozitii, cu 5.500 de paturi,…

- In prima parte a zilei, situația la nivel de județ in problematica noului coronavirus, indica un numar total de 1.802 de persoane aflate in izolare, dintre care 115 erau in carantina. Din fericire, raman tot doar 2 persoane la care a fost confirmata infectarea cu Covid – 19 și niciun deces inregistrat.…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca in urma monitorizarii efectuate de catre reprezentantii instituției, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean – SOF OPERATIV, in data de 9 martie, s-au constatat urmatoarele: • doua persoane aflate in autoizolare la domiciliu de…