Focar COVID-19 la DNA Cluj La sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Cluj-Napoca a fost declanșata o ancheta epidemiologica dupa ce șase angajați ai instituției au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Instutuția a intrat in dezinfecție. Direcția de Sanatate Publica Cluj a inceput o ancheta epidemiologica la sediul DNA din Cluj-Napoca. Potrivit Europa FM, șase angajați ai DNA Cluj […] The post Focar COVID-19 la DNA Cluj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

