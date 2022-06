Foc lăsat nesupravegheat - 75 de hectare de mirişte şi grâu s-au făcut scum în județul Giurgiu O suprafata de teren de aproximativ 70 de hectare de miriste si una de cinci hectare cultivata cu grau au ars marti seara in localitatea Putineiu, a anuntat ISU Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Foc- 75 de

