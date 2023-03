Foc la Cucuteni și Flămânzi. Au ars 24 de tone de furaje și vegetaţia uscată de pe aproximativ zece hectare Foc la Cucuteni și Flamanzi. Au ars 24 de tone de furaje și vegetatia uscata de pe aproximativ zece hectare 24 de tone de furaje și vegetatie uscata de pe aproximativ zece hectare au ars, in aceasta dupa-amiaza, in urma a trei incendii produse pe raza localitaților Cucuteni și Flamanzi. Toate cele trei evenimente s-au produs, cel mai probabil, din cauza folosirii focului deschis in spații deschise. Misiunea pompierilor au fost ingreunate de vantul puternic. […] Citește Foc la Cucuteni și Flamanzi. Au ars 24 de tone de furaje și vegetatia uscata de pe aproximativ zece hectare in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

