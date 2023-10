Foc într-un bloc din Zalău. Locatarii au fost evacuați Un incendiu a fost inregistrat zilele trecute la centrala termica a unui apartament situat la parterul unui bloc, pe strada Porolissum din Zalau, de vina fiind o defecțiune la instalația electrica, potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj. Din cauza mirosului puternic de gaz din casa scarii s-a impus oprirea alimentarii cu gaz și evacuarea locatarilor de la primele doua etaje ale blocului, care dupa indepartarea pericolului s-au reintors in apartamente. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, pagubele inregistrate fiind doar in bucataria apartamentului unde… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

