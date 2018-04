Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la cosul de fum al unui restaurant de pe strada Stavropoleos din zona Centrului Vechi al Capitalei. Focul ardea mocnit la nivelul acoperisului, cu degajari reduse de fum. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nu au fost persoane surprinse in restaurant. La fata locului…

- Un incendiu a izbucnit, sambata noaptea, la cosul de fum al unui restaurant din Centrul Vechi al Capitalei, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Un incendiu a izbucnit sambata noaptea la cosul de fum al unui restaurant situat in Centrul Vechi al Capitalei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, este vorba de un restaurant situat pe strada Stavropoleos din zona Centrului…

- Un incendiu de proportii s-a produs, marti dimineata, la un depozit de mobila din Bucuresti, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Focul se manifesta pe o suprafata de 400 de metri patrati, iar acoperisul cladirii s-a prabusit in totalitate, fara a exista victime.

- Incidentul petrecut vineri dimineata in Centrul Vechi al Capitalei, pe strada Blanari, cand bucati imense dintr-un balcon s-au prabușit peste doua mașini si le-au avariat, ar fi putut avea efecte tragice, daca dezastrul s-ar fi petrecut dupa lasarea serii. Fix in locul in care au cazut bucațile de tencuiala…

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Locatarii unui bloc din zona centrala a Capitalei au chemat de urgenta cadrele medicale in ajutorul unei femei care a cazut in gol cu liftul. Incidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10. Femeia care urcase in respectivul ascensor avea 50 de ani, iar in urma accidentului a fost gasita de…