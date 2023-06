Locomotiva cu abur a trenului regal a luat foc astazi in Gara din Brasov. Garnitura fusese adusa pentru a marca 150 de ani de la oprirea primului tren in oras. Incendiul a izbucnit chiar la finalul evenimentului. Pompierii au ajuns imediat in gara pentru a stinge flacarile. Din primele informatii, se pare ca au ars carbunii din cuva de alimentare a locomotivei. Din fericire, nu au existat victime.