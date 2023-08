Șoferii asigurați RCA la Euroins au trimis pana acum doar 63.000 de cereri de denunțare a polițelor de asigurare auto, au precizat pentru HotNews.ro oficialii CITR, lichidatorul judiciar al fostului lider RCA intrat in faliment. In condițiile in care ​una din patru mașini asigurate RCA are o polița Euroins, care va expira automat in 8 septembrie, ASF a propus Guvernului prelungirea cu 3 luni a acestui termen.