- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca in urma secventierilor au fost descoperite 13 cazuri cu varianta BA2 in Romania, dar ca, in acest moment, nu se pune problema unui val 6 al pandemiei.

- Bolnavii din Romania au parte de condiții de neimaginat in alte state membre UE. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca suma alocata pentru hrana unui bolnav e de numai 11 lei, bani care nu pot asigura produsele necesare pentru hranirea corespunzatoare a unui bolnav. Rafila spune ca…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, insa vine si cu o modificare esentiala pentru persoanele nevaccinate. Acestea vor putea sa intre in supermarketurile din mall-uri fara sa detina un certificat verde, in anumite conditii. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca furnizorii de servicii medicale - atat cei privati, cat si cei din sectorul public - trebuie sa fie tratati nediscriminatoriu, dar la fel si pacientii, indiferent daca apeleaza la un spital privat sau de stat si nu isi permit sa plateasca,…

- Astazi, 26 ianuarie 2022 a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri pozitive cu Covid 19 de la debutul pandemiei in Romania. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat in cadrul unei conferinte de presa ca era de asteptat sa creasca numarul de infectari cu noul coronavirus. De altfel, pentru…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, susține miercuri o declarație de presa, in ziua in care Romania a inregistrat peste 34.000 de noi cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar raportat de la inceputul pandemiei. Declarația de presa a inceput azi la ora 14:00 și are loc la Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca proportia de cazuri spitalizate din numarul total de cazuri confirmate este de 3-4-, precizand ca specialistii estimeaza ca Romania va avea un milion de cazuri noi diagnosticate in valul 5. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti, intr-o conferinta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca probabil numarul real al persoanelor infectate cu coronavirus in Romania pana acum este de aproape 10 milioane de oameni, fața de cifra oficiala raportata de 1,8 milioane.