- Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic pot fi depuse, incepand de astazi, prin aplicația aici.gov.ro, transmite Ministerul Muncii. “Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic vor fi transmise, incepand de vineri, 1 mai 2020, prin Registratura electronica pusa la dispoziție…

