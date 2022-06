Stiri pe aceeasi tema

- Administrația americana face apel la companiile agricole și de transport sa creasca achizițiile și transportul de ingrașaminte rusești, in timp ce autoritațile americane nu fac publice aceste apeluri, a relatat luni Bloomberg, citand o sursa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproximativ 200 de cetațeni belaruși fac parte din batalioanele naționaliste ucrainene, a anunțat ministrul adjunct al afacerilor interne din Belarus, Gennady Kazakevich. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Guvernul a anuntat, miercuri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 730.814 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.343 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul a anuntat, luni, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 712.531 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul anunta, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Guvernul informeaza ca din data de 10 februarie 2022 pana in prezent au intrat in Romania 646.087 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.332 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a anuntat, vineri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 630.790 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.328 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a anuntat ca, din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 614.297 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.328 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…