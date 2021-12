Foametea îngenunchează milioane de copii afgani Copiii afgani nu se pot bucura nici macar de o bucata de paine. Numarul copiilor din Afganistan care nu au parte de suficienta mancare a crescut cu 3,3 milioane de cand talibanii au preluat controlul asupra tarii in august, conform unei analize a organizatiei Salvati Copiii. La sfarsitul lunii noiembrie, 98% din populatie nu avea suficienta mancare, o crestere ingrijoratoare comparativ cu procentul de 81% care se inregistra pana la 15 august, a transmis organizatia britanica de caritate, cu sediul la Londra, bazandu-si analiza pe date de la Programul Alimentar Mondial al ONU. Afganistanul se confrunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

