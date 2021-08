Foamea îi va scoate pe români din case Plecarea sau revenirea din concediu i-au pus pe romani in situația sa constate scumpirile substanțiale operate in ultima vreme. De la alimentarea cu combustibil a mașinilor, pana la aprovizionarea cu alimente, bonurile de plata inregistreaza cifre cu cca 25% mai mari. Salariile la privat n-au mai crescut de mult timp, iar perspectiva economica pentru majoritatea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

