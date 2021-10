Foamea de energie, din nou la drumul mare Cererea de carbune și gaze naturale a depașit maximele istorice de dinainte de criza sanitara, iar petrolul nu a ramas in urma, subminand speranțele ca pandemia va accelera tranziția de la combustibili fosili la energii curate. Penuria globala a gazelor naturale, prețurile record la gaz și carbune, lipsa electricitații Chinei și maximele de trei ani […] The post Foamea de energie, din nou la drumul mare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

