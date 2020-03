In aceasta situație unele persoane risca sa ramana fara posibilitatea de a-și hrani copiii.

„Castig 600 de rupii in fiecare zi si am cinci oameni de hranit. Vom ramane fara mancare in cateva zile. Stiu riscul de coronavirus, dar nu-mi vad copiii infometati”, a povestit pentru BBC Ramesh Kumar, un zilier din contructii.

Milioane de alti zilieri se afla intr-o situatie similara. Decretul anunțat de premierul Narendra Modi i-a lasat fara nicio persepectiva pentru…