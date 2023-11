FOAME DE BANI: După SRI, SIE și SPP! Greu de justificat de ce s-a ales o varianta cel puțin stranie pentru plata salariilor celor din sistemul național de Aparare. Mai ales ca existau nenumarate alte soluții bugetare pentru ca, una dupa alta, cele mai importante structuri informative și de forța sa nu fie obligate sa inghita umilința de a solicita șefului Guvernului ”sa […] The post FOAME DE BANI: Dupa SRI, SIE și SPP! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa guvernului eston indeamna statele membre NATO sa-si majoreze bugetul apararii: 'Promovez acest lucru la nivelul NATO'Sefa guvernului eston, Kaja Kallas, a incurajat alte state membre ale NATO sa-si majoreze semnificativ bugetul apararii, dupa exemplul republicilor baltice, informeaza miercuri…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11.00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12.00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…

- Premierul japonez Fumio Kishida și-a reorganizat guvernul, miercuri. Schimbarile cele mai notabile sint la Externe si Aparare, iar numarul femeilor crește in executivul japonez. Aflat la putere din octombrie 2021, Kishida (66 de ani) a inregistrat o scadere a popularitatii sale in ultimele luni, ceea…

- Premierul japonez Fumio Kishida și-a reorganizat guvernul, miercuri. Schimbarile cele mai notabile sunt la Externe si Aparare, iar numarul femeilor crește in executivul japonez, relateaza AFP, Reuters si Kyodo, preluate de News.ro.

- Membrii Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) protesteaza astazi, de la ora 11:00, in fața sediului instituției (MAI). Protestul a fost aprobat de Primaria Municipiului București, iar sindicaliștii declanșeaza aceasta acțiune…

- Politistii cer, intre altele, aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului polițistului. Potrivit sindicalistilor, protestul va avea loc marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta sediul Ministerului de Interne, manifestarea fiind autorizata…

- In saptamana urmatoare, SNPPC va declanșa proteste, la sediul Ministerul Afacerilor Interne, de unde ne vom deplasa, in marș, catre Piața Victoriei, la sediul Guvernului, avand mai multe revendicari principale: - aplicarea, in integralitate, a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, Anexele nr. VI – Familia…

- Rolul esențial al armatei in construcția statului, dar și in dezvoltarea unei societați reziliente a fost subminat timp de mai multe decenii, dar acest lucru s-a schimbat. Pe moment Armata Naționala are susținerea Președinției, a Guvernului și a partenerilor externi ai RM, a menționat astazi in cadrul…