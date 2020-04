Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.600 de aplicanti se inscrisesera marti in portalul Programului IMM Invest Romania, cel mai mare program dedicat IMM-urilor din ultimii 30 de ani, in doar o jumatate de ora de la lansarea acestuia. De asemenea, peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, anunta ca site-ul IMM Invest, abia lansat azi dimineata, a fost atacat. Practic, site-ul nu merge, iar companiile care doreau sa acceseze acest program nu se pot inregistra momentan pe platforma. "Probabil aceleasi personaje care arunca…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a deschis vineri, la ora 10:00, aplicatia Programului IMM Invest Romania, dar portalul nu funcționeaza. Programul ar permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea…

- Portalul www.imminvest.ro, prin care firmele mici si mijlocii afectate de criza pot solicita credite garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), va deveni operational vineri, 17 aprilie, de la ora 10:00, potrivit unui comunicat FNGCIMM…