Un numar de 13.453 de IMM-uri s-au inscris in portalul IMM Invest pana la data de 31 mai, solicitand 17.000 de credite, din care 13.967 sunt aferente programului Invest, cu o valoare a finantarii de aproximativ 16 miliarde de lei, iar in cadrul subprogramului Agro sunt cerinte pentru 2.849 de credite, cu o valoare a finantarii de 4,3 miliarde lei, informeaza luni Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).



Potrivit unui comunicat al institutiei, la finalul lunii mai, FNGCIMM avea semnate in total peste 600 de conventii de garantare,…