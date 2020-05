Un numar de 60.541 de intreprinderi mici si mijlocii sunt inscrise, in prezent, in programul IMM Invest, iar in prima faza vor fi sustinute peste 750.000 de locuri de munca, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM.



"FNGCIMM anunta public faptul ca s-a ajuns la zi in ceea ce priveste analiza de eligibilitate a inscrierilor in aplicatia www.imminvest.ro., un numar de 60.541 intreprinderi mici si mijlocii sunt inscrise in programul IMM Invest, iar un prim efect benefic este ca, in prima faza, vor fi sustinute peste 750.000 de locuri de munca", se arata intr-un…