Stiri pe aceeasi tema

- Marti dupa pranz, contribuabilii nu si-au putut plati darile catre stat la ANAF si nici nu au putut depune documentele solicitate, pentru ca sistemul Fiscului a cazut, scrie adevarul.ro. Oamenii au fost trimisi acasa, inspectorii spunandu-le ca nu pot efectua niciun fel de operatiune pentru ca site-ul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, dupa ce site-ul ANAF a fost partial activ timp de o saptamana, ca isi cere scuze contribuabililor care au avut nemultumiri si spune ca infrastructura IT a agentiei este invechita de ani de zile, dar „s-a lucrat zi si noapte pentru a gasi o…

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- Precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii Fondul Monetar International (FMI) sugereaza ca Romania ar trebui sa evite promovarea unor inițiative precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa.

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a apreciat Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania. In opinia lui, o combinatie prudenta intre co...

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este in…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…