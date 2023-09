Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Fondului Monetar Internațional(FMI), condusa de Jan Kees Martijn, va vizita Bucureștiul in intervalul 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru consultari in baza Articolului IV din Statutul Fondului, au transmis luni oficialii instituției. „Astfel de consultari sunt intreprinse periodic cu…

- O echipa FMI condusa de domnul Jan Kees Martijn va vizita Bucureștiul in intervalul 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru consulari in baza Articolului IV din Statutul Fondului, au transmis luni oficialii instituției.

- Au aparut deja bilete pentru concertele Coldplay din Romania pe piața neagra, la prețuri de trei ori mai mari. Organizatorii concertelor Coldplay din București, din 12 și 13 iunie 2024, atrag atenția fanilor privind biletele revandute pe internet și avertizeaza ca „sunt false” cele mai multe dintre…

- Doua persoane au murit in urma unui atac al rușilor lansat asupra regiunii Herson, noteaza Mediafax.Zona Herson a fost bombardata intens de ruși in ultimele 24 de ore, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Sky News. A fost vizata in special partea de sud a regiunii. CITESTE SI BREAKING…

- Catalin Predoiu a primit-o la 'palat' pe ambasadoarea SUA: Visa Waiver, punctul-fierbinte de pe agenda de discuțiiViceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut, marți, la sediul MAI, o intalnire cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la București, Kathleen Ann Kavalec…

- Urmare a articolului “Razbunari politice in Universitatea din București. Prodecan de la Jurnalism, demis dupa ce a scutit facultatea de plata a peste 26 mii euro”, publicat de “Romania libera”, Universitatea din București a ținut sa transmit urmatoarele: “raportul de cauzalitate din șapoul articolului…

- Bere(3). Erhard Luther s-a nascut pe 4 iulie 1841 in orașul Kainsbach din Bavaria și a urmat Școala comerciala. In 1866, dupa ce și-a terminat studiile, tanarul de 25 de ani a venit in Romania și s-a angajat ca maistru berar la fabrica "Czipser" din București. Dupa cațiva ani de munca ...

- Sase asociatii nationale si alte zece regionale din domeniul turismului solicita Guvernului Romaniei, printr-o Scrisoare Deschisa, masuri concrete pentru readucerea Romaniei intr-o stare de curatenie, informeaza Asociatia de Ecoturism din Romania (AER)."Turismul romanesc isi construieste un brand:…