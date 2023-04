Stiri pe aceeasi tema

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,8% in 2022, pana la unul 2,4% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,7%.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest an o crestere medie anuala de 10,5%, dupa un avans…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis primul mesaj dupa ce agenția de rating Fitch a anunțat ca a imbunatatit perspectiva de rating de tara pentru Romania de la „negativ” la „stabil”, potrivit Realitatea. „Vești bune pentru economia Romaniei! Agenția de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima…

- Anul 2022, deși unul plin de crize energetice și economice, paradoxal, a propulsat Romania pe locurile fruntașe intre statele membre UE cu cea mai mare creștere economica, ceea ce este un lucru bun. Dar, recentele statistici CNSP vorbesc de orașele din Romania care au cea mai mare creștere economica,…

- Intreaga Uniune Europeana se afla intr-o criza accentuata, iar datele Eurostat spun ca PIB-ul european nu a avut nici macar un procent de creștere in trimestul 4 al anului 2022. Pe de alta parte, deși membre al UE, state, precum Danemarca, Germania, Irlanda și, surprinzator, Romania, au resmițit o creștere…

- Previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Romania: 2,5% creștere economica in 2023 și 3% in 2024. In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3 %, datorita consistenței formarii brute de capital fix și sporirii semnificative a consumului…

- Romania se lauda in ultimii ani cu creșteri economice solide, insa mediul privat se sufoca, iar tot mai multe firme mici și mijlocii intra in colaps. Analistul Adrian Negrescu explica, pentru „Adevarul”, acest paradox și vine cu cateva recomandari pentru cei care raspund de bunul mers al economiei

- Nicolae Ciuca a scris vineri pe Facebook ca „pe datele statistice ale momentului, Romania este țara cu cea mai mare creștere economica dintre toate statele membre ale UE”. Premierul spune ca pentru a se pastra acest trend pozitiv, Romania trebuie sa acceseze toți banii din PNRR, sa creasca absorbția…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…