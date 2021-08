O implementare rapida a campaniei de vaccinare este cea mai importanta politica economica pentru combaterea pandemiei pe care autoritatile romane trebuie sa o urmeze iar in acest sens trebuie asigurate resurse fiscale generoase, se arata intr-un Raport al boardului Fondului Monetar International.



Directorii executivi ai FMI au aprobat, pe 26 august, consultarile in baza Articolului IV cu Romania.



"Desi masurile largi de sprijin fiscal pentru venituri si companii au reusit cu succes sa tina sub control consecintele economice de pe urma pandemiei, cele mai afectate sectoare…