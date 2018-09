Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International se pregateste sa reduca estimarea de crestere economica pentru Romania la 4,4-4,5% de la 5,1% cat era estimarea construita pe datele din primavara anului 2018. „Estimarea privind cresterea economica de 5,1% pentru anul 2018 a fost bazata pe datele disponibile in luna martie.…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat ca datele oficiale ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNP) contrazic "propaganda" coalitiei de guvernare, deoarece arata ca Romania se indreapta spre o criza economica.

- Fata de trimestrul I din 2017, PIB a inregistrat o crestere cu 4,1% pe serie bruta si 4,2% pe serie ajustata sezonier. In primele trei luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere de 0,1%, in termeni reali, fata de trimestrul precedent, pana 226,281 miliarde…