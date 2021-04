Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declaratie adresata comitetelor directoare ale Fondului Monetar International (FMI) si Bancii Mondiale, Yellen a subliniat necesitatea ca marile economii sa continue sa sprijine tarile in curs de dezvoltare in timp ce se confrunta cu pandemia COVID-19, schimbarile climatice si povara datoriilor…

- Criza microprocesoarelor, care a cuprins mai multe industrii, începe sa se simta și în domeniul routerelor, fiindca a ajuns și la un an diferența dintre momentul comenzii și cel al livrarii. Cum multe milioane de oameni au lucrat de acasa, mulți au nevoie de routere mai bune, astfel ca cererea…

- Modificarea are loc dupa o revizuire in sens negativa a prognozei de crestere economica a Frantei de la 6% la 5% pentru acest an, tinand seama de efectul noilor restrictii introduse in luna aprilie pentru a combate pandemia COVID-19. Scolile vor fi inchise, ca si magazinele neesentiale. Le Maire a spus,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) critica joi o lentoare „inacceptabila” a vaccinarii impotriva covid-19 in Europa, care se confrunta cu „cea mai ingrijoratoare” situatie apidemica „de luni de zile”, relateaza AFP.

- Cel putin unul din trei bolnavi de COVID-19 spitalizati isi vede sanatatea afectata pe termen lung, cu diferite organe afectate si inclusiv probleme de ordin psihologic, releva un nou studiu realizat in Europa, SUA si China.

- Seychelles, un arhipelag la Oceanul Indian, urmeaza sa depaseasca pana la jumatatea lui martie pragul vaccinarii a 70% din populatia sa de 100.000 de locuitori, iar autoritatile spera sa dea astfel pagina covid-19, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Potrivit unor experti, la vaccinarea…

- Numarul cazurilor zilnice de Covid-19 este din nou in crestere, la nivel global, iar mai multe tari europene se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franta se pregateste de o decizie similara. Ultimele cifre raportate la nivel mondial arata o crestere…

- Jurnalistul Ion Cristoiu este de parere ca relaxarea restrictiilor din Romania privind pandemia, in timp ce in Occident se intampla tocmai inves, vine pe fondul viziunii idilice a presedintului Iohannis, care in loc sa admita ca ne furam caciula singuri si sa ia masuri, evita orice implicare pentru…