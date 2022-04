Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate, potrivit unei…

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Organizația Mondiala a Sanatații s-a aratat ingrijorata, duminica, ca razboiul din Ucraina ar putea inrautați pandemia de COVID-19 și spune ca incearca sa faca mai multe eforturi pentru a limita raspandirea bolilor infecțioase, transmite CNN. In regiune, numarul cazurilor…

- In data de 04.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- „Ucraina: Razboi in Donbas” și „Razboaie Secrete Descoperite: Crimeea” HISTORY Channel, lider in randul televiziunilor factuale din Romania, difuzeaza joi, 3 martie, incepand cu ora 22:00, doua documentare care trateaza cauzele razboiului din Ucraina. „Ucraina: Razboi in Donbas” (joi, 22:00) ofera o…