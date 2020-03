Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala (BM) au anuntat luni ca sunt pregatite sa ajute statele membre sa rezolve dificultatile provocate de raspandirea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19), inclusiv prin finantare de urgenta, transmite agerpres.ro.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Trupa americana rock Green Day si grupul sud-coreean k-pop BTS si-au anulat concertele programate primavara aceasta in Asia din cauza epidemiei de Covid-19, potrivit Mediafax.Aceștia se alatura unui numar din ce in ce mai mare de artiști care iși anuleaza concertele in regiunea asiatica.

- Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus va avea cu siguranta impact asupra cresterii economiei mondiale, iar Fondul Monetar International isi va revizui probabil in scadere previziunile, a afirmat joi purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Este evident…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Incepe prabușirea celui de-al doilea gigant economic al lumii. China se sufoca sub povara epidemiei cu coronavirus La nici doua luni de la apariția noului coronavirus și declanșarii starii de urgența mondiale de catre OMS, China incepe sa inregistreze primele efecte in economie. Iar acestea sunt devastatoare…

- Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada pentru prima data dupa criza financiara din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus Cererea mondiala de petrol ar urma sa scada in primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare inregistrata dupa criza financiara…