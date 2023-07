In cea mai recenta actualizare a Perspectivelor economice mondiale, FMI si-a crescut prognoza de crestere globala pentru 2023 cu 0,2 puncte procentuale, la 3%, de la 2,8% in evaluarea sa din aprilie. FMI si-a mentinut neschimbata prognoza de crestere pentru 2024 la 3%. In ceea ce priveste inflatia, Fondul se asteapta si la o imbunatatire fata de anul trecut, estimand ca inflatia generala va ajunge la 6,8% in acest an, de la 8,7% in 2022. Cu toate acestea, inflatia de baza, care exclude elementele volatile, este vazuta in scadere mai lenta, pana la 6% anul acesta, de la 6,5% anul trecut. ”Economia…