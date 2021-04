Stiri pe aceeasi tema

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2021 o crestere de 4,6%, conform noilor previziuni publicate marti, Produsul Intern Brut al Romaniei va creste cu 6% in acest an. De asemenea, FMI si-a imbunatatit si estimarile pentru 2022, pana la un avans de 4,8%, fata…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport „World Economic…

- Produsul Intern Brut a scazut in 2020 cu 3,9% comparativ cu 2019, dupa o revenire puternica a economiei in ultimul trimestru al anului, de 5,5% fața de trimestrul anterior, conform estimarilor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Datele confirma revenirea in „V” de care vorbea premierul…

- Produsul Intern Brut al Romaniei va crește cu 3,8% in 2021, respectiv cu 4% in 2022, arata prognoza de iarna a Comisiei Europene, publicata joi, care ofera valori mai mari decat cele estimate in prognoza de toamna, 3,3% in acest an și 3,8% anul viitor, conform Mediafax. Citește și: Florin…

- Europa a fost lovita de un aer rece de ger. Noaptea trecuta in Romania, la statia meteo din municipiul Botosani, au fost inregistrate -18,4 grade celsius. In urma cu doua zile, la Miercurea Ciuc se inregistra cea mai scazuta temperatura din tara, minus 22,9 grade. „Este o temperatura de luna ianuarie.…

- Datoria Spaniei a depașit 114% din PIB, in 2020, in urma cresterii semnificative a cheltuielilor pentru atenuarea efectelor pandemiei Spania ar urma sa inceapa in 2021 reducerea deficitului si a datoriei ca procentaj din PIB, pe fondul unei asteptate redresari a economiei, dupa declinul cauzat de pandemia…