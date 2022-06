Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia anuala in Romania este asteptata sa se situeze in medie, presupunand ca nu va exista o escaladare suplimentara a razboiului din Ucraina la 12,5% in 2022 si sa persiste la aproximativ 10% in 2023, deoarece preturile ridicate la energie si alimente pe plan global continua sa afecteze preturile…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturile comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia.…

- Este aglomeratie la mai multe vami din tara Foto: Mihaela Buculei Este în continuare aglomerație mare la Vama Siret, care face legatura între România și Ucraina. Camioanele așteapta în prezent în jur de 14 ore pe sensul de ieșire din țara. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Dolarul SUA a depașit 4,7 lei in Romania și e la maximul ultimilor 20 de ani, pe masura ce investitorii cauta siguranța intr-o perioada in care creșterea economica globala incetinește și ratele dobanzilor cresc, informeaza Reuters . Inflația galopanta, razboiul din Ucraina și carantinele impotriva…

- Odata cu invazia Rusiei asupra Ucrainei si cu fluxul in crestere de refugiati, Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi a demarat ample operatiuni de sprijinire a bolnavilor, a celor fara posibilitati, singuri sau aflati in tranzit prin Romania. Intr-un raport facut dupa doua luni de razboi, cei de…

- ”Inflatia a crescut mai rapid decat s-a prognozat initial, are o componenta mult mai puternica de inflatie importata – tari puternice au ajuns la inflatii istorice – sunt componente care vin ca soc extern. Solutia la acest lucru este sa reduci dependenta de importuri, ca sa poti sa tii preturile nationale…

- Agenția de Rating Politic a lansat primul raport de risc politic pentru Romania. Studiul a fost realizat cu ajutorul a 40 de jurnaliști politici. Aceștia au experiența medie de 20 de ani in presa din Romania și reprezinta 27 de redacții diferite. Jurnaliștii chestionați provin din tv, radio, presa scrisa,…

- Dupa cum afirma oficiali ai Ministerului Apararii din Ucraina intr-un raport despre situația frontului in cea de-a 27 zi de razboi, trupele rusești se cam apropie de fundul sacului cu alimentele și combustibilul. Ba, mai mult, acestea ar mai ține doar trei zile. Cel mult trei zile! „Fortele ruse de…