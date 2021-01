FMI se așteapta ca majoritatea economiilor dezvoltate sa revina la normalitate in a doua parte a anului, pe masura ce vaccinarea populației avanseaza Majoritatea economiilor dezvoltate ar urma sa revina la normalitate in a doua jumatate a acestui an, pe masura ce campaniile de vaccinare impotriva Covid-19 se vor intensifica, a declarat marti economistul sef al Fondului Monetar International, Gita Gopinath. "Este o iarnă foarte întunecată şi dificilă dar există lumină la capătul tunelului" a declarat Gita Gopinath într-un interviu pentru postul de…