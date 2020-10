FMI: Schimbările climatice sunt un pericol serios pentru creşterea economiei globale Directorul general al FMI a spus la o reuniune cu ministrii de Finante pe tema schimbarilor climatice ca tarile trebuie sa se asigure ca fondurile de stimulare acordate pe fondul pandemiei de Covid-19 sunt destinate investitiilor verzi. Procedand in acest fel, cresterea produsului intern brut poate fi mai mare, in medie, cu 0,7 puncte procentuale, in primii 15 de redresare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

