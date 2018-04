FMI revizuieste prognoza pentru Romania: Crestere economica de 5,1% si deficit de 3,7% in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Malta si Romania vor inregistra in acest…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei ar fi crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase cresteri de 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018.Citeste…