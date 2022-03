Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a dus deja la majorarea preturilor la energie si la cereale, si a trimis peste un milion de refugiati in tarile vecine, in timp ce a declansat sanctiuni fara precedent asupra Rusiei, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International (FMI), citat de Reuters.

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei in invazia asupra Ucrainei, a anuntat, miercuri, presedintia franceza a Consiliului UE. Sanctiunile vor viza unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu, relateaza…

- Cozi uriase s-au format la bancomatele din Moscova si din alte orase rusesti, dupa ce marile puteri occidentale au anuntat sanctiuni bancare fara precedent, in contextul invaziei Ucrainei. Potrivit datelor transmise de Financial Times, Banca centrala a Rusiei a facut apel la calm de teama ca noile sanctiuni…

- Uniunea Europeana ii va primi pe toți oamenii care fug din calea violențelor provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat vineri, 25 februarie, ministrul german de Externe Annalena Baerbock, potrivit Reuters . „Trebuie sa facem totul pentru a-i accepta fara intarziere pe cei care acum fug…

- Pentru membrii NATO, cea mai eficienta masura impotriva acțiunilor agresive ale Moscovei ar fi sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva bancilor de stat din Rusia, potrivit mai multor directori și bancheri ruși și a unor foști oficiali americani, informeaza Reuters. Dar, in condițiile in care rezervele…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…