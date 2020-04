Stiri pe aceeasi tema

- Economia Asiei va inregistra o crestere zero in acest an, pentru prima data in ultimii 60 de ani, a apreciat Fondul Monetar International, intr-un raport referitor la regiunea Asia-Pacific publicat joi, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Chiar daca stagnarea preconizata de FMI pentru regiunea…

- Autoritatile sanitare chineze au raportat miercuri - pentru prima oara - numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus si care nu prezinta vreun simptom de covid-19, in urma unor consemne date de Guvern in acest sens, cu scopul de a disipa temeri cu privire la o eventuala ascundere a acestor…

- ​Fondul Monetar International (FMI) a recomandat tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa pâna la noi dispozitii, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat un purtator de cuvânt al FMI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.De asemenea, institutia…

- Fondul Monetar International a recomandat vineri tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa, pana la o recomandare, dupa ce un angajat de la sediul central al institutiei a fost diagnosticat cu Covid-19, boala provocata de coronavirus, a declarat un purtator de cuvant citat de Reuters,…

- Banca Centrala Europeana le-a cerut institutiilor financiare sa-si revizuiasca planurile de continuitate a afacerilor si sa analizeze ce actiuni pot lua pentru a pregati si minimaliza potentialele efecte negative ale extinderii epidemiei de coronavirus (Covid-19), se arata intr-o scrisoare consultata…

- Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene, a dat asigurari ca BCE este pregatita sa adopte, daca va fi necesar, "masuri adecvate si tintite" pentru a ajuta economia sa faca fata efectelor negative ale epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmit Reuters si AP. Oficialul BCE…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei în acest an la 5,6%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sâmbata Fondul…