FMI preconizeaza o recesiunea mai putin severa in 2020, fața de previziunile anterioare. China va fi singura care va crește și va trage economia mondiala dupa ea Fondul Monetar International (EFE) a estimat o scadere a economiei mondiale de 4,4% in 2020, mai mica fata de declinul de 5,2% calculat in iunie, datorita puternicei recuperari a Chinei, care va fi unica mare economie ce va creste (1,9%). Îmbunătăţirea, conform Perspectivelor Economice Globale ale FMI, se datorează şi puternicelor stimulate fiscal, precum și recuperării economiei americane, pentru…