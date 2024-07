FMI: Pieţele au devenit extrem de optimiste. Vigilența nu trebuie să scadă, mai sunt probleme In raportul semianual de stabilitate financiara publicat de Fondul Monetar Internațional (FMI), pe 16 iulie, institutia financiara internationala observa ca pietele au devenit „extrem de optimiste”, comparativ cu momentul precedentului raport din octombrie, cand investitorii inca isi reveneau dupa turbulentele din primavara din sectorul bancar. FMI cheama la ,,vigilența”, in ceea ce privește evoluțiile economiei […] The post FMI: Pietele au devenit extrem de optimiste. Vigilența nu trebuie sa scada, mai sunt probleme appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi in piețele din Romania, dupa ce ar fi fost descoperite cantitați mult prea mari de pesticide in cazul fructelor de sezon. Mai exact, pe rețelele de socializare au aparut imagini in care era verificata concentrația de pesticide, iar rezultatul era unul surprinzator: valori mult prea mari decat…

- Potrivit unei prognoze a Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), piața autovehiculelor electrice a inregistrat o scadere, de la primele importuri evidențiate de dealerii auto in Romania, iar pentru 2024 se așteapta o stagnare a pieței. Mașinile hibride – cu tracțiune pe benzina…

- Podul de la Braila, cunoscut sub numele de „Golden Gate de Romania”, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023 și a intampinat numeroase probleme tehnice și de construcție in primul an de funcționare. Economedia a realizat un cronologic al principalelor probleme intampinate de pod. Aflat la o inalțime de 38…

- Este haos pe aeropotul Henri Coanda, dupa ce s-a stricat aerul condiționat. Chiar in plina caldura, sistemul de climatizare a fost afectat de o avarie majora. Cea mai afectata a fost zona de imbarcare, așa cum a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. Probleme cu aerul condiționat pe Henri…

- Activitatea de asigurare a protecției transportului buletinelor de vot și a celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare catre secțiile de vot s-a incheiat fara probleme, a anunțat sambata seara Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „La acest moment, activitatea de asigurare a protecției…

- Imprimantele sunt esențiale in multe birouri și locuințe, iar una dintre sarcinile de intreținere frecvente este inlocuirea cartușului de toner. Deși poate parea complicat la inceput, procesul este destul de simplu daca urmezi pașii corecți. Pregatirea pentru inlocuire Citește manualul imprimantei.…

- Suplimentele cu ulei de pește sunt extrem de comune in țara noastra. Generații intregi de romani au auzit, de-a lungul vieții, ca aceste produse au efecte benefice pentru sanatate.Recomandat copiilor, cat și celor care au un sistem imunitar slabit, produsul ramane extrem de cautat in farmacii, in special…

- PUTEREA a relatat recent despre potențialele dificultați pe care le-ar putea intampina proprietarii dezvoltatorului One United Properties. Astazi, un comunicat emis de societate confirma o parte din aceste suspiciuni, aratand ca modelul de afaceri sufera deficiențe semnificative. Un comunicat emis astazi…