- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca miercuri, la Bruxelles, cu liderii principalelor trei institutii ale Uniunii Europene pentru a discuta despre agenda presedintiei germane a Consiliului UE, care pare sa fie dominata de redresarea economica in urma pandemiei de COVID-19, noteaza…

- ”Modelul de dezvoltare a Romaniei bazat doar pe consumul populatiei, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernarilor anterioare, trebuie schimbat intr-un nou model de crestere economica axat pe: stimularea si dezvoltarea capitalului autohton si a competitivitatii companiilor romanesti; investitii…

- In raportul bianual referitor la perspectivele economice, ISTAT a redus estimarea unei cresteri economice de 0,6-, facuta in decembrie 2019, inainte de izbucnirea epidemiei. De la descoperirea epidemiei, pe 21 februarie, boala a omorat aproape 34.000 de oameni in Italia, fiind al patrulea mare bilant…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si secretarul american al Apararii, Mark T. Esper, au evaluat, miercuri, intr-o convorbire telefonica, situatia de securitate din mediul international si din regiunea Marii Negre, in special in contextul evolutiei pandemiei SARS-CoV-2. "A fost exprimata…

- Președintele Iohannis despre relansarea economica #Covid-19 Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca dupa încheierea starii de urgența va avea loc o redeschidere treptata a sectoarelor economice afectate de epidemia cu noul coronavirus, prioritatea fiind protejarea…

- Anul 2020 a intrat in istorie ca anul pandemiei. In toata lumea exista o lupta impotriva acestei boli periculoase. In prezent, toate privirile sunt asupra acțiunilor liderilor mondiali, asupra activitaților guvernelor, precum și asupra statului care face cei mai eficienți pași in aceasta direcție.…

- Ifo: Cea mai mare economie a UE va avea un recul de peste 12% in trimestrul doi și se va contracta cu 6,6% in 2020, din cauza pandemiei Economia Germaniei se va contracta cu 6,6% anul acesta, in urma impactului pandemiei cu coronavirus, iar PIB-ul nu va reveni la nivelul inregistrat inaintea crizei,…

- Eleonora-Carmen HARAU, senator PNL: ”Este clar ca Romania traverseaza o criza economica uriașa, generata de pandemie. Nu poți pune in discuție pierderile economice generate de masurile luate pe perioada de urgența, fara a avea in vedere ca asta ne-a ferit, practic , de infectarea comunitara…