- Fondul Monetar International anticipeaza ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID va costa economia globala 12.500 de miliarde de dolari pana in 2024, a avertizat joi directorul general al FMI, Kristalina Georgieva.

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Majorarea ratelor dobanzii, menita sa combata inflatia, ar putea exacerba divergentele ''periculoase si extinse'' referitoare la evolutiile economice ale tarilor dezvoltate si in curs de dezvoltare, a avertizat miercuri directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Rezerva Federala, semnaland ca tinta de inflatie a fost indeplinita, a anuntat miercuri ca va incheia achizitiile de obligatiuni din perioada pandemiei in martie, deschizand calea pentru cresterea ratei dobanzii pana la 0,9% in 2022, eliminand treptat politicile adoptate la inceputul crizei de sanatate,…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani. Piețele au anticipat majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, potrivit Reuters. Indicele dolarului, care masoara…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…