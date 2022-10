FMI: O nouă finanțare uriașă pentru Ucraina Fondul Monetar International (FMI) va debloca 1,3 miliarde de dolari in finantare de urgenta pentru Ucraina prin noul sau instrument de ajutorare pentru a face fata socurilor alimentare, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat, noteaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

