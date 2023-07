Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- Compania a transmis un punct de vedere fata de propunerile recente anuntate de autoritati de crestere a accizei la produsele din tutun si nicotina in 2023, in afara calendarului de crestere aprobat in 2022. „Suntem profund ingrijorati de intentia Ministerului de Finante de a-i face pe romani sa plateasca…

- ”Turismul in Israel se bucura de o revenire semnificativa in prima jumatate a anului, iar numarul de turisti romani in Israel a inregistrat o crestere impresionanta de 7% fata de anul 2019. Potrivit datelor statistice oficiale, in primele 6 luni ale anului 2023, 50.000 de turisti romani au vizitat Israelul,…

- In prezent, cele mai recente prognoze FMI prezinta o creștere globala de 2,8% pentru anul in curs și o creștere modesta la 3% pentru 2024. Inflația globala urmeaza sa scada la un ritm inferior celui anticipat, de la 8,7% in 2022 la 7% anul acesta și 4,9% in 2024. La nivel internațional, țarile emergente…

- "Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin #patriotism economic, adica prin investiții și producție aici, in #Romania!19 proiecte de #investiții in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- Economia germana a intrat in recesiune in primele trei luni ale acestui an, in conditiile in care Produsul Intern Brut a inregistrat o contractie de 0,3% comparativ cu trimestrul precedent, arata datele revizuite publicate joi de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters.

- Economia europeana nu a intrat in recesiune tehnica in primul trimestru al anului in curs și nici nu o va face in prima jumatate a lui 2023.Ultimele date statistice publicate de Comisia Europeana prezinta o incetinire semnificativa a avansului economic, dar intrarea pe teritoriul negativ nu…

- Ritmul de crestere a economiei americane a incetinit peste asteptari in primul trimestru al acestui an, in conditiile in care dobanzile mai mari au afectat piata imobiliara si investitiile companiilor, desi consumul gospodariilor s-a mentinut la un nivel solid, a anuntat joi Departamentul american al…