Stiri pe aceeasi tema

- „Capitalul uman este absolut vital pentru viitorul economic si financiar al unei tari", a rezumat David Malpass, presedintele Bancii Mondiale, cu ocazia publicarii raportului privind indicele capitalului uman. Acest indicator masoara nivelul pe care un copil, nascut astazi, este susceptibil sa il atinga…

- Mai multe persoane publice au cerut demisia șefului ANSP, Nicoale Furtuna, dupa declarația facuta aseara in cadrul unei emisiuni despre persoanele rapuse de noul tip de coronavirus. „Pandemia de Covid-19 a luat viața celor care și așa erau o povara pentru ei și pentru cei din jur” - a spus Furtuna.

- Un studiu elaborat de Fondul Monetar International (FMI) subliniaza importanța investițiilor eficiente in infrastructurile publice pentru o redresare economica robusta in urma crizei generate de pandemia de COVID-19, potrivit unei informari a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).In…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- Actuala criza grabeste si trecerea globala la o energie mai curata, iar drept urmare combustibilii fosili vor fi probabil mai ieftini decat se astepta in urmatoarele decenii, in timp ce emisiile de carbon pe care le contin vor fi mai scumpe. Aceasta este concluzia la care au ajuns analiștii din domeniu,…

- Pandemia COVID 19 a afectat foarte tare localurile din Cluj-Napoca, dar cel mai grav pe cele de pe Bulevardul Eroilor. Inchise din luna martie, unele nu au mai deschis nici macar terasele. Investițiile foarte mari facute, i-au determinat pe unii patroni sa incerce sa minimalizeze pierderile și sa…

- Material de opinie de Dan Badin, Partener Servicii Fiscale, Deloitte Romania Incertitudinea generata de pandemia de COVID-19 este departe de a se fi risipit, iar efectele asupra economiilor lumii sunt tot mai greu de estimat. In aceste condiții, competiția pentru resurse financiare se intețește. La…

- "Pandemia de COVID- 19 a reliefat, o data in plus, nevoia reformelor coerente, a reconstructiei institutionale si a restabilirii increderii cetatenilor in institutiile statului, astfel incat serviciile publice sa fie eficiente, transparente si predictibile. Aceasta criza sanitara a demonstrat cat…