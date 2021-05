Inflatia va creste pana la sfarsitul acestui an, in principal din cauza ajustarilor preturilor la energia electrica si la combustibili, insa aceste ajustari de preturi se vor disipa in 2022, permitand astfel revenirea inflatiei in intervalul tinta, precizeaza Fondul Monetar International (FMI) in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. "BNR a relaxat decisiv politica monetara si cea financiara ca raspuns la pandemie. Se preconizeaza ca inflatia va creste pana la sfarsitul acestui an, in principal din cauza ajustarilor preturilor la energia electrica si la combustibili,…