- Unitațile medicale (atat cele oncologice, cat și spitalele județene) vor putea accesa fonduri semnificative prin intermediul proiectelor depuse prin instrumentele europene și naționale de finanțare. Lupta impotriva cancerului, atat la nivel european, cat și național, beneficiaza de instrumente financiare…

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat astazi acordarea unei finantari de 40 de milioane de euro pentru Republica Moldova, in vederea intaririi capacitatilor fortelor sale armate in domeniul comunicatiilor si al luptei impotriva atacurilor cibernetice, informeaza AFP, preluata de

- La Chișinau se va deschide o misiune diplomatica a Spaniei. Acest lucru a fost anunțat pe 3 iunie de șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, dupa o intilnire cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. El a mai spus ca Spania a donat 30 de tone de ajutor umanitar țarii noastre și va oferi 20 de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata…

- Doi jurnaliști de la Digi24 au fost reținuți, timp de 6 ore, in Tiraspol, regiunea Transnistria, unde faceau o serie de reportaje. Cei doi au fost eliberați la intervenția Ministerului Afacerilor Externe de la București, ale autoritaților moldovene și ale OSCE. ”Eram in regiunea transnistreana și, dupa…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Salaj a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale**cu 33 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 36 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…