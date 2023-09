Stiri pe aceeasi tema

- Ieri am primit vizita Fondului Monetar Internațional. Au examinat situatia financiara si economica la nivel national. Comisia Europeana vine și ea și spune: „Aveți grija cu deficitul bugetar, daca nu faceți ceva, ajunge la cote alarmante. Sunteți in pericol sa va suspendam fondurile europene, toate,…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala. Conform sursei…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- Ministrul de finanțe, Marcel Boloș, a explicat pentru Libertatea ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut trei masuri mai dure pentru reducerea deficitului bugetar, deoarece nu au avut incredere ca masurile fiscal-bugetare pot acoperi gaura dintre venituri și cheltuieli.Declarațiile pentru Libertatea…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, recunoaște ca exista o ”ingrijorare” la nivelul Comisiei Europene ca anumite masuri de reducere a cheltuielilor publice nu vor fi implementate in totalitate, ținand cont ca 2024 va fi an electroral. ”Noi, pe langa planul de masuri fiscale, in coalitia de guvernare…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș au anunțat un proiect care, la nivel declarativ deocamdata, ar trebui sa reprezinte una dintre cele mai importante reforme a administrației publice atat la nivel central cat și local. Decizia pentru aceste masuri vine in al 12-lea ceas,…