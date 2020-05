FMI: Fara solutii medicale urgente, ar putea fi scenarii mai sumbre pentru anumite economii

Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, a indicat posibilitatea revizuirii in scadere a estimarilor privind evolutia economiei mondiale, si a avertizat SUA si China sa nu reactiveze un razboi comercial care ar putea slabi redresarea in urma crizei provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19).



Datele economice recente din multe tari sunt sub estimarile deja pesimiste ale FMI, care indica un declin de 3% al economiei globale in acest an, a declarat Kristalina Gheorghieva. Oficialul a adaugat: "Fara solutii medicale urgente, s-ar putea materializa,…