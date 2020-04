Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in…

- Cele mai mari organizații de business din România au trimis o scrisoare deschisa catre Președinte, parlament și Guvern. Acestea cer, printre altele, o intervenție de 15% din PIB și reducerea aparatului de stat.Ce spune documentul:Economia româneasca are nevoie de ajutor…

- ​Industria auto din România vrea sa ajute economia româneasca si sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide, si va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respiratie destinat bolnavilor de coronavirus, a anuntat,…

- Criza Covid-19 va influența puternic economia reala, PIB-ul riscând sa se contracte cu 6,6% în 2020, urmând apoi o revenire în forma de V, mai puțin pronunțata decât se aștepta anterior, arata un raport al ING publicat vineri. ”Ne confruntam cu o situație fara precedent,…

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…