FMI: Economia Statelor Unite are în faţă riscuri semnificative, iar drumul spre redresare va fi lung Dupa finalizarea evaluarii regulate a economiei americane, potrivit procedurii Articolului IV, analistii FMI fac referire si la alte riscuri, intre care o crestere puternica a datoriilor publice si corporative si o perioada prelungita de inflatie scazuta, chiar si negativa. ”Exista incertitudini uriase legate de efectele economice ale socului provocat de boala Covid-19. Va fi nevoie, probabil, de o perioada indelungata pentru a repara economia si pentru ca activitatile sa revina la nivelul anterior pandemiei”, se arata intr-o nota a FMI. . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

