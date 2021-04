Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 6%, estimeaza Fondul Monetar Internațional in raportul World Economic Outlook , prezentat marți de catre instituția financiara internaționala. Guvernul Cițu a estimat o creștere economica de 4,3% atunci cand a realizat bugetul pe acest an. Concomitent, Comisia…

- Consumul unei cafele tari cu o jumatate de ora inainte de un antrenament la sala de fitness crește arderea grasimilor, arata un nou studiu. Oamenii de știința de la Universitatea din Granada, Spania, au descoperit, de asemenea, ca, daca exercițiul este efectuat dupa-amiaza, efectele cofeinei sunt mai…

- In scolile din Franta creste alarmant numarul cazurilor de covid. Pentru prima oara, Guvernul de la Paris ia in calcul inchiderea unitatilor de invatamant. Si in Olanda numarul infectarilor creste, in pofida restrictiilor sanitare.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cehoaica Marie Bouzkova, a doua favorita, cu 6-3, 6-2, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Buzarnescu (136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 de minute.…

- Economia Romaniei a scazut anul trecut cu doar 3,9% fata de 2019 – fata de o cadere anticipata de cel putin 5% - un rezultat care uimeste pentru ca nimic din seriile de date lunare publicate de Statistica nu anticipau un astfel de raspuns, comenteaza Ziarul Financiar. Rezultatele din trimestrul…