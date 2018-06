Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va continua sa creasca peste potential in 2018, cu aproximativ 5,1%, determinata de stimulentele fiscale, dar in lipsa unor corectii deficitul bugetar este estimat la 3,3% din Produsul Intern Brut (PIB), arata un studiu publicat marti de Banca Mondiala - BM.

- Romania, vicecampioana europeana la crestere economica in 2017 (dupa Irlanda), va pierde acest loc in 2018, insa se va plasa pe locuri "fruntase" la inflatie si deficit bugetar - cele mai mari din UE si deficit de cont curent (locul doi...

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. PIB-ul României a crescut în 2017 datorită boom-ului în consumul privat, stimulat de măsurile de relaxare fiscală.…

- El arata ca in ultimii trei ani statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente. "Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.…

- Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. Senatorul PNL Florin Citu sustine ca țara noastra, sub guvernarea PSD, se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. ”Acesta este singurul rezultat al populismului si incompetentei, oricand si oriunde”, mai spune…

- In primele doua luni din 2018, surplusul importuri/exporturi (excedentul comercial) a crescut in zona euro si in UE, cu pana la 4%. In acelasi timp, Romania a avut un decalaj importuri/exporturi (deficit comercial) in crestere cu 0,4 puncte procentuale, arata un raport Eurostat.

- ♦ Pentru anul acesta, estimarile sefului FMI in Romania prevad o crestere mai moderata a economiei, de pana la 5%, dupa cresterea record de anul trecut, de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana ♦ In urmatorii ani, cresterea economica ar putea incetini pana la 3%. Seful misiunii…